AMD a lancé ses APU Renoir desktop il y a plusieurs mois, mais avec la désagréable idée de ne réserver les puces qu'aux seuls OEM. Tous ceux qui rêvaient d'un chouette barebone type X300 d'ASRock sous la TV ont dû abandonner leur projet. Pour combien de temps ? On ne le sait pas, mais on se souvient qu'AMD avait mis 1 an avant de vendre au détail ses APU Bristol Ridge, espérons que la démarche sera la même avec un embargo qui sera moins long, avant que les Ryzen 5000G arrivent !

En attendant, si vous arrivez à en choper, vous serez ravis d'apprendre qu'Anandtech a testé les 4750G (8c/16t/Vega 8), 4650G (6c/12t/Vega 7) et 4350G (4c/8t/Vega 6) après les avoir achetés via des systèmes déjà montés sur la toile, ce n'est pas du sampling direct AMD. Les engins ont été testés avec une carte graphique fille en gaming, mais aussi avec l'iGPU, et opposés à des cartes graphiques Discrete entrée de gamme comme les GT 1030, ou encore GTX 950. Les résultats sont surprenants, ce qui pose la question de l'intérêt de ces cartes graphiques en bas d'échelle des valeurs, mais il ne faut pas oublier deux éléments importants en cet instant T.

Premièrement, on ne trouve pas d'APU 4000G au détail, ce qui réduit leur diffusion et donc oblige à une petite carte graphique adjacente, et ensuite les cartes bas de gamme qui arrivent risquent d'enterrer les générations précédentes. À la fin, le mot qui vient c'est "quel gâchis" de limiter ces processeurs aux OEM. Une preuve flagrante de la demande énorme ? Il est quasiment impossible de trouver un APU AMD Athlon et Ryzen 3000G en stock depuis des semaines chez les VPC.