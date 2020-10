Zen 2 avait grandement amélioré les choses au sujet du support de la DDR4. Avant lui, c'était un peu le Muppet Show, entre AGESA et caprices du contrôleur mémoire, et sensibilité de la carte mère. Zen 2 a donc harmonisé tout ça, et finies les surprises et angoisses liées à l'achat d'un kit de DDR4 un peu véloce. Si vous vous souvenez, AMD avait affirmé que la DDR4 3733 était la dernière référence de mémoire à profiter d'une totale synchronisation entre la fréquence mémoire et la fréquence de l'Infinity Fabric, le stade supérieur tombait la fréquence de l'Infinity Fabric de moitié, générant des latences plus élevées.

Avec Zen 3, un nouveau cap serait franchi si on en croit ce slide échappé de la présentation. Le voici en dessous (Source du slide) :

Comme les CCX évoluent en un seul bloc de 8 coeurs ayant tous accès à la mémoire L3, fatalement les latences seront améliorées. Le ratio 1 entre fréquence mémoire et Infinity Fabric continuera d'offrir les meilleures performances, et AMD stipule même que c'est la meilleure façon d'overclocker son système, ce qui pourrait signifier que la simple augmentation de fréquence d'horloge du CPU serait assez inefficace au final. Enfin, le géant rouge dit que la DDR4 4000 est à Ryzen 5000 ce que la DDR4 3800 était à Ryzen 3000. Aprèsa voir fait le point chapitre précédent, doit-on en conclure que c'est le premier pallier de fréquence RAM qui induit une division par deux de la fréquence de l'Infinity Fabric ? En tout cas, ceux qui ont de la DDR4 3600 ou 3733 pourront sans le moindre doute la recycler avec Vermeer !