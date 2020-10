Dans la jungle opposant Intel à AMD sur le plan des processeurs hautes performances grand public, nous oublions souvent que d’autres alternatives sont possibles, voire souhaitables, pour certains. En effet, là où l’administration américaine à tendance à dégainer un peu trop vite le coup du bâton du boycott, d’autres cherchent justement à produire en interne des CPU réellement indépendants de l’oncle SAM, et c’est le cas de la puce du jour, en provenance de Russie.

La nouvelle venue se nomme Elbrus-16C, est fraîchement sortie des bureaux de R&D, et demeure pour le moment au stade d’exemplaire de présérie. Sa commercialisation officielle aura lieu quelque part en 2021, si le COVID ne passe pas une nouvelle fois faire le ménage :

Côté technique, les 12 milliards de transistors moulineront à 2 GHz, ce qui permettra à ce CPU de supporter pas moins de 4 To de RAM, 32 lignes PCIe 3.0, 4 ports SATA ainsi que de l’Ethernet 2.5 GbE et 10 GbE. Côté performance, la firme communique sur 1,5 TFLOPS en FP32 et la moitié en FP64, là où une puce concurrente du même segment tope plutôt les 2,3 TFLOPS chez AMD et Intel. Notez la possibilité de relier 4 de ces bousins entre eux pour former un rack d’autant plus puissant, une pratique courante sur les serveurs de calculs, mais que l’on n’attendait pas forcément ici.





Il ne faut cependant pas chercher trop loin pour trouver la trace d’un autre pays : la gravure est effectuée dans une fonderie de TSMC, du fait d’un 14 nm bien trop poussé pour être local. Par contre, l’architecture, basée autour de 16 cœurs VLIW de sixième génération, est bien russe, conçue par la firme MCST avec un fort soutien du gouvernement. De par sa configuration et son TDP de 110 W, il est probable que Moscou utilise cette puce dans des centres de calcul interne tournant sur des données sensibles pour lesquelles l’absence de backdoors est cruciale. (Source : Tom’s Hardware)