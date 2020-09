C'est le début d'une période intéressante pour les amoureux du hardware, et une période de chasse pour les VIP des marques concernées. La première pierre vient d'être posée, elle s'appelle Ampere. Pour ceux qui l'auraient loupé, voici les tests des RTX 3080 et 3090. Du coup quel CPU est le plus à l'aise pour accueillir une de ces deux cartes ? Vous en conviendrez, la question posée ainsi ne peut avoir de réponse valable, puisque c'est également corrélé à la définition, mais aussi au moteur 3D et son appétence pour les CPU.

Techspot a fait ce test, avec le 10900K (10c/20t), le 3950X (16c/32t), donc les flagship AMD et Intel. Pour ce qui est des GPU, vous les connaissez, et les définitions retenues sont les standards 1920 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 2160. Comme on peut s'en douter, plus la définition augmente et plus le GPU limite, donc lisse les écarts aperçus en FHD. Nous avions également constaté et décrit cela dans les tests des RTX Ampere, nous ne sommes donc pas étonnés de voir cela se confirmer via un autre article. Au final, et tant que Zen 3 n'est pas là, Intel conserve un avantage en gaming, tant que vous jouez dans une définition qui lui permette d'être dans les clous du GPU.