L'actualité qui tourne autour d'Ampere ne saurait masquer tout le reste. Et si AMD reste très discret au sujet de RDNA2 ou big NAVI, exception faite d'un teasing organisé faussement spontané surjoué par une streameuse sur une session de Fortnite, c'est oublier que la fin d'année sera également marquée par l'arrivée des Ryzen 4000 de bureau nom de code Vermeer, animés par des coeurs Zen 3.



C'est donc au sujet de ces processeurs que nous allons vous parler. L'information ne vient pas d'un quidam en quête de clic, mais de Yuri Bubliy que vous connaissez sous le pseudo 1usmus. C'est ni plus ni moins que la personne derrière DRAM Calculator for Ryzen, et qui s'apprête à lancer ClockTuner Utility, un utilitaire destiné à optimiser les fréquences des Ryzen. Ce dernier vient de confirmer des propos qui n'engagent que lui, sur la prochaine génération Ryzen attendue pour décembre d'après les derniers bruits de couloir.

Premièrement, les CPU Zen 3 seraient capables de voir leur boost configuré via la "Curve optimizer", et de customiser la fréquence pour chaque coeur. Secondo, les coefficients de division de l'Infinity Fabric permettraient d'atteindre des fréquences mémoire plus élevées en mode mixte. Lui-même avoue ne pas connaitre le mécanisme de fonctionnement de cette feature. Mais surtout, il confirme, et ça c'est le tertio, qu'AMD proposera un 10 coeurs, qui pourrait très bien trouver sa place entre les 8 et 12 coeurs. Voilà qui pourrait rendre encore plus compliquée la tâche d'Intel à se placer, surtout que Zen 3 ne devrait faire qu'une bouchée en applicatif de Comet Lake, et recoller complètement, voire dépasser, Intel en gaming. Là aussi, les passionnés de hardware ne peuvent que se réjouir de ces nouveautés à paraître.