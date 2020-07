Alors qu'Intel a déployé sa gamme Comet Lake en mai, que son successeur Rocket Lake n'est pas attendu avec le premier semestre 2021, qu'AMD vient de fêter les un an de Zen 2 et s'apprête à claquer un fessier ramolli Intelien avec Zen 3 en fin d'année, voici un petit duel qui sent bon 2019.

À cette époque, les rois pour des prix "similaires" se nommaient Ryzen 9 3900X et Core i9-9900K. Intel a bien compris que son combat allait se porter sur le gaming, puisqu'en applicatif, l'architecture Zen 2 ne lui laisse aucune chance à isocoeur, et encore moins à isoprix. Du coup, c'est avec maladresse que le géant bleu a tenté de rameuter les troupes sur les bienfaits de ses puces en jeu, avant que Zen 3 très probablement ne vienne lui enlever ce dernier bastion.

Tom's Hardware a testé ces deux CPU, utilisés en machines de jeu, afin de savoir laquelle s'en sortait le mieux, mais à des définitions précises, des réglages précis, et une grande variété de GPU, couvrant tous les segments un tant soit peu corrects. À ce titre, le 9900K est celui qui pédale le plus vite, il le fait très bien en Full HD, et ce quelle que soit la carte graphique, mais l'avantage est très contenu et relatif, surtout quand les valeurs tournent autour des 200 ips. Bien entendu, plus on grimpe en définition, et plus le GPU limite, surtout quand celui-ci est plus proche de la RX 5500 XT que de la RTX 2080 Ti. Si l'écart s'étiole en WQHD, en UHD il est quasi inexistant, proches des marges d'erreur liées aux mesures. En gros, il faut calibrer votre machine selon vos usages, et votre définition d'écran.