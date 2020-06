no ragotz

Kaby Lake-G, ce fut l’une des conceptions les plus étranges qu’a pu connaître l’informatique grand public de ces dernières années (enfin, tout est relatif, mais venant de firmes aussi grandes, la chose a de quoi surprendre). En effet, inclure une partie graphique VEGA à côté d’un CPU Intel, reliée à de la HBM par une technologie — l’EMIB — également en provenance des bleus, tout comme le suivi logiciel. En tout cas, tel était le plan initial, car AMD a fini par reprendre la patate chaude, les pilotes ayant été laissés sans mise à jour depuis un peu plus d’un an.

Sur le papier, l’alliance aurait pu être porteuse, mais non.

Or, pour les possesseurs de PC tels les Dell XPS version 2-en-1, l’histoire n’est pas si rose. En effet, seuls les NUC semblent concernés par l’annonce précédente, ce qui laisse donc les utilisateurs sans suivi logiciel. D’un côté, les pilotes Adrenalin ne veulent pas s’installer faute de matériel compatible détecté, mais, de l’autre, Intel renvoie encore ses utilisateurs vers les rouges. Une partie de tennis qui ne cessera pas d’enquiquiner les utilisateurs souhaitant simplement bénéficier des dernières optimisations pour les jeux les plus récents... Vite, une mise à jour pour combler ce souci ? (Source : Tom’s Hardware via HotHardware)