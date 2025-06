Threadripper 9000 & Radeon AI PRO R9700 : AMD détaille enfin sa double offensive

Il y a un peu moins d’un mois, le 21 mai, AMD dévoilait ses Ryzen Threadripper 9000 et Radeon AI PRO 9000. Avec des annonces timides : le briefing presse se résumait à quelques diapositives clairsemées. L’entreprise vient enfin d’en dire un peu plus. Hélas, elle semble avoir réservé sa documentation aux seuls médias anglophones. L’occasion tout de même de combler quelques lacunes du précédent papier.

Threadripper 9000

Faute d'avoir reçu les slides AMD, nous nous sommes rabattus sur celles publiées par TechPowerUp car intégrales, mais malmenées par une typo douteuse et peu lisible dans l’ensemble. Si cela ne vous rebute pas, l’intégralité du dossier est à retrouver via la source. VideoCardz diffuse aussi quelques diapositives, cette fois plus propres, mais dans un format minimaliste.

Les Threadripper 9000 et PRO 9000 WX reposent comme prévu sur le socket sTR5. Ils restent compatibles avec les cartes mères WRX90 et TRX50 actuelles. La plateforme TRX50 prend en charge les Ryzen PRO et les HEDT, mais avec quatre canaux de mémoire DDR5 seulement ; la plateforme WRX90 uniquement les PRO, mais avec huit canaux.

Processeur Clan Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost TDP TR 9995WX PRO 96C/192T 2,5 GHz 5,4 GHz 350W TR 9985WX PRO 64C/128T 3,2 GHz 5,4 GHz 350W TR 9975WX PRO 32C/64T 4,0 GHz 5,4 GHz 350W TR 9965WX PRO 24C/48T 4,2 GHz 5,4 GHz 350W TR 9955WX PRO 16C/32T 4,5 GHz 5,4 GHz 350W TR 9945WX PRO 12C/24T 4,7 GHz 5,4 GHz 350W TR 9980X HEDT 64C/128T 3,2 GHz 5,4 GHz 350W TR 9970X HEDT 32C/64T 4,0 GHz 5,4 GHz 350W TR 9960X HEDT 24C/48T 4,2 GHz 5,4 GHz 350W

Par rapport aux Threadripper 7000 (Zen 4), AMD annonce 16 % de gains d’IPC ; jusqu’à 25 % dans les charges AI / ML. L’exécution AVX-512 fonctionne désormais à pleine largeur (512 bits), la plateforme supporte nativement la DDR5-6400, et l’architecture mémoire évolue également : latence L3 réduite, bande passante L2 accrue.

AMD fournit aussi quelques comparaisons avec le Xeon W9-3595X d’Intel. Sans surprise, l’affrontement tourne largement à l’avantage du Ryzen, avec jusqu’à 145 % de mieux dans les tâches médias et divertissement, jusqu’à 118 % en architecture et ingénierie, et jusqu’à 75 % en développement logiciel et calcul scientifique. Sur les charges IA, l’avance est plus modeste mais reste notable (entre +28 et +34 % selon les tests).

La série Ryzen Threadripper 9000 arrivera en juillet. Aucun tarif n’a encore été communiqué.

Radeon AI

Côté Radeon AI PRO 9000, AMD s’en tient pour le moment à un unique modèle : la Radeon AI PRO R9700. Elle embarque un GPU Navi 48 avec 64 unités de calcul RDNA 4 (soit 4 096 processeurs de flux), comme la RX 9070 XT. Elle se distingue cependant par ses 32 Go de GDDR6 à 20 Gbit/s sur bus 256 bits, pour une bande passante de 640 Go/s, et un Infinity Cache de 64 Mo (3e génération). AMD la compare à la Radeon PRO W7800 dans son tableau officiel.

