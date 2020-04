Attention, petite originalité de Fractal Design ! La firme lance ses AIO de la série Celsius +. Par rapport à tout ce que s'est fait sur le marché, y compris chez la marque, on notera la présence d'un hub pour ventilateurs fixés directement sur le radiateur, avec gestion de l'ARGB. Il est possible également de sélectionner le mode PWM ou Auto pour la gestion des moulins. Autrement, la pompe a été modifiée, le top effet miroir offre un affichage LED, les coudes sont renforcés et les tuyaux de 40cm forcent moins au niveau du waterblock.

En gros, il existe 3 bases, 240, 280 et 360mm pour la taille du radiateur. La différence se fait au niveau des ventilateurs, soit vous les prenez avec ARGB et ils porteront le nom de Celsius+ S24/28/36 Prisma, soit vous ne voulez pas d'ARGB auquel cas le nom sera Celsius+ S24/28/36 Dynamic. Vous l'aurez compris, le nom de l'AIO dépend donc des moulins. Spécifiquement, les 4 catégories de ventilateurs ont les caractéristiques suivantes :

Dynamic 120mm : 500/2000 TPM, 32.2 dBA, 87.6 CFM

Prisma 120mm : 500/2000 TPM, 32.7 dBA, 85.71 CFM

Dynamic 140mm : 500/1700 TPM, 32.7 dBA, 85.71 CFM

Prisma 140mm : 500/1700 TPM, 34.1 dBA, 103.9 CFM

En revanche, là où Fractal fait mal, comme toujours, c'est sur le prix. Tout se paye, et les prix conseillés sont très chauds ! Les Celsius+ S24 Dynamic et Prisma seront vendus respectivement à 139.99 et 159.99€, les S28+ Dynamic et Prisma passent à 159.99 et 184.99€, enfin les S36 Dynamic et Prisma grimpent à 184.99 et 214.99€. La garantie est de 5 ans quand même. On peut donc souhaiter bonne chance à la firme pour en vendre des camions entiers, quand bien même l'usinage est impeccable et les idées sympathiques. Vous retrouverez un test prochainement sur CDH pour voir s'il sont aussi bons que ce que l'enveloppe laisse supposer !