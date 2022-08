L'Agon Pro PD27S est le second écran Porsche Design de l'année par AOC, le premier est arrivé en avril et se nomme PD32M, à redécouvrir ici. Comme le nom du nouvel arrivant le laisse entendre, on descend d'un cran en termes de diagonale, le PD27S est un écran 27 pouces. Il n'y a pas que les dimensions qui changent, les spécifications aussi sont fortement réduites. Il faut dire que le PD27S ne se négociera que pour 499 € (directement chez Porsche Design), tandis que le PD32M est un luxe qui se paye 2000 €.

De toute évidence, il s'agit là du successeur de l'Agon Pro PD27 qu'AOC avait lancé en 2020, il fut le premier écran Porsche Design à présenter des arguments pour les joueurs et c'est toujours le cas avec ce nouveau modèle. Mais comme avant aussi, l'argument premier du moniteur réside toujours dans sa conception et son esthétique sortant un peu de l'ordinaire et toujours assez premium, en dépit dans le cas présent d'un prix sensiblement plus raisonnable. Le pied en métal et pleinement ajustable de l'écran rappellera une nouvelle fois (vaguement) la forme d'un volant d'une Porsche.

Comme le PD32M, le PD27S offre aussi un éclairage RGB LightFX à l'arrière sur les côtés. Quant aux spécifications techniques, elles ne sont pas transcendantes, quand bien même plusieurs évolutions sont à constater, la plus notable étant le passage à une dalle IPS et la présence de la nouvelle certification AdaptiveSync de VESA. On vous laisse découvrir tout ça dans le tableau ci-dessous.

Bref, le PD27S, c'est un peu comme une Porsche avec un moteur de Yaris sous le capot. C'est subjectivement beau, c'est certainement fonctionnel, mais ça ne fera pas des folies non plus. Ceci n'enlève évidemment rien au fait que ces spécifications seront déjà plus que suffisantes pour bien des joueurs.