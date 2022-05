Selon des insiders anonymes de l'industrie, le géant coréen Samsung aurait en fin de compte pris la décision d'avancer de 6 mois l'arrêt de ses lignes de production de LCD, celui-ci aura donc lieu le mois prochain ! Cette précipitation soudaine serait entièrement liée au prix des LCD en chute libre à cause de la concurrence féroce menée par les concurrents chinois et taiwanais. En effet, un simple coup d'œil au diagramme de l'évolution de l'indice du prix de la dalle LCD pour TV (indice tenu par Display Supply Chain Consultants) ci-dessous permet déjà de mieux comprendre la réalité à laquelle le marché est aujourd'hui confronté.

Argghhhh, c'est la chute !

On se souvient que Samsung avait initialement annoncé sa volonté de laisser tomber le LCD en avril 2020, soit justement en pleine période déjà bien difficile pour la rentabilité de ce marché. Mais il n'en fut rien, le coréen changea d'avis très peu de temps après face à l'explosion de la demande constatée pour des appareils électroniques sur le restant de 2020 et 2021 pendant la phase aigüe de la pandémie. La courbe nous montre d'ailleurs bien l'explosion phénoménale de l'index de prix sur cette période-là ! La décision de Samsung Display fut donc clairement la bonne. Cependant, la situation s'est désormais largement normalisée, comme nous le montre l'effondrement plus que dramatique de la courbe de l'index. Suivant cette période faste et ayant senti le vent tourner, Samsung avait ensuite songé à clôturer ses lignes LCD à la fin de 2022, mais le constructeur aurait visiblement estimé qu'il était pertinent de se concentrer plus tôt que tard intégralement à la production uniquement d'écrans QD LED et OLED, sans aucun doute bien plus rentables !

Le futur, c'est ça !

La nouvelle du jour n'est pas officielle et Samsung n'a pas encore daigné donner de réponse aux journalistes de The Korea Times, il faut donc la traiter comme toute autre rumeur. Néanmoins, l'information parait crédible, d'autant plus que Samsung semble bien décidé à vouloir accélérer sur l'OLED et le Quantum Dot pour moniteur de PC et TV, le constructeur ayant par ailleurs définitivement pris du retard notamment vis-à-vis de son compatriote LG et qu'il faut donc à présent rattraper. Et dire qu'il faut un temps, Samsung ne voyait aucun avenir aux TV OLED... Une belle erreur de jugement !

En ce qui concerne les effectifs des opérations LCD, il est attendu que Samsung les réaffecte à la production des dalles OLED et avec Quantum Dots, dont la production devrait donc logiquement en bénéficier au fil des prochains mois, et par extension cela devrait aussi contribuer à démocratiser et rendre plus abordables ces dernières technologies, du moins espérons-le ! (Source)