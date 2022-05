« Abordable » est un grand mot pour de l'écran de 27 pouces seulement et au-delà des 1000 €, mais c'est encore le prix à payer pour l'instant pour s'offrir un rétroéclairage Mini LED et les avantages qu'offre celui-ci face aux méthodes de rétroéclairage LED plus conventionnelles. Dans tous les cas, AGON peut toujours se vanter d'avoir l'écran Mini LED le plus accessible du marché avec l'AG274QXM sur un segment en fin de compte pas encore très développé, mais qui s'étoffe petit à petit. Les hostilités montent d'un cran avec l'arrivée de l'AG274QZM, une mise à jour du premier modèle Mini LED de la marque.

La nouvelle référence se contentera toujours de 2304 Mini LED pour un total de 576 zones de local dimming, ce qui est déjà assez pour produire un résultat satisfaisant, mais qui ne sera certainement pas aussi précis que les écrans plus couteux avec plus de 1000 zones, évidemment. L'AG274QZM se distinguera dans un premier temps avec un taux de rafraichissement augmenté à 240 Hz, contre 170 Hz auparavant. Sa plage de luminosité est également plus large, avec une pointe beaucoup plus élevée que sur le modèle précédent. Toutefois, la certification DisplayHDR reste la même, à savoir celle de niveau 1000. On remarquera aussi que la couverture des différents espaces de couleurs est sensiblement inférieure par rapport au AG274QXM. Enfin, le dernier changement notable est le remplacement (appréciable) des ports HDMI 2.0 par du HDMI 2.1. Physiquement et esthétiquement, il n'y a pas de modifications particulières à relever, c'est pour ainsi dire exactement le même emballage.

L'AG274QZM a déjà été référencé en Europe, y compris chez Amazon France, mais n'est pas encore en stock. Outre-Rhin, il est affiché à moins de 1200 €, tandis qu'il est apparu a plus de 1400 € en France. Officiellement, son prix recommandé est de 1309 €, ce qui est tout de même sensiblement supérieur à celui du AG274QXM...