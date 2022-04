Après la Model D, également déclinée en version D —allégée, voila qu’un nouveau modèle sort des usines de Glorious PC Master Race, notre spécialiste des noms pompeux tirés de Reddit depuis 2014 (accessoirement dans le domaine des périphériques pour joueurs). Son patronyme ? Model I, avec un I comme Intuitive, tant la firme annonce avoir bossé sur l’ergonomie.

Pour autant, le credo de la firme reste inchangé : poids plume avec 69 g, patins en téflon assurant une glisse optimale, capteur Glorious BAMF (mieux vaut lire cela qu’être aveugle…) supportant 100 à 19 000 DPI et RGB, certes discret (3 zones adressables) mais efficace. Là où la souris brille — outre dans le noir, RGB aidant ! —, c’est sur son équipement en boutons : outre les clics standards droite/gauche, la molette et la gestion des DPI, la belle offre pas moins de quatre boutons latéraux, deux d’entre eux étant retenus par des aimants. Ainsi, il sera possible de les changer pour obtenir trois designs différents, l’un d’entre eux faisant même disparaître le bouton incriminé si besoin.

Si le design clivant ne plaît pas à tout le monde — le nid d’abeille a beau être la mode, il n’est pas pour autant consensuel —, les joueurs aficionados de la marque pourront s’en procurer dès « prochainement » pour un tarif conseillé de 69,90 €, en noir comme en blanc. En cas de pépin ou d’usure, des patins sont également en vente (9,90 €) ainsi que des boutons (12,90 €) et un ensemble d’autocollants visant à améliorer le grip. Reste qu’à ce tarif, la concurrence est féroce, notamment par rapport à un ensemble Amazon Basics une MM710 de chez Cooler Master. Un placement à vérifier en test ?