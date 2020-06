Glorious PC Gaming Race remet ça comme il l’avait déjà fait auparavant en proposant une version rétrécie de la Model O, simplement nommée la Model O-, au moins c’était clair. Cette fois-ci c’est de la Model D qu’on parle, il est vrai, un assez gros morceau à mettre sous la paume et qui ne conviendra pas forcément à toutes les paluches de joueur, malgré son poids assez plume - on le sait, on a testé l’engin !

Pour ne pas perdre une portion de cette clientèle de joueurs droitiers amateurs de souris légères et aérées, potentiellement aux profits de concurrentes tels que les MM71X de Cooler Master, Glorious y est ainsi allé de sa Model D-, qui fait donc exactement (et essentiellement) ce que l’on pouvait attendre d’elle : proposer un gabarit sensiblement réduit !

Glorious PC Gaming Model D Model D- Type Droitier "Idéale pour tailles de main M à L" Droitier "Idéale pour tailles de main S à M" Trucs de capteur PixArt PMW-3360 Capteur Optique 400 à 12000 DPI Trucs de boutons 6 (4+2) Omron, 20 millions de clics Patinage 4 Patins PTFE (+2 extensions) RGB oui, 1 zone Dimensions 128 x 63 x 42 mm 120 x 61 x 40 mm Poid (sans câble) 68 g (mate) 69 g (glossy) 61 g (mate) 62 g (glossy) USB Câble USB-A tressé de 2 m Prix à partir de 59,99 € 50 $ (59,99 € ?) La page Model D Model D-

Bien entendu, la Model D- ne remets en question aucune des qualités hardware de la version plus grande, puisqu’il n’y a aucun autre changement à signaler ni dedans ni dehors. On rappelle que les Model O (-) de la marque sont également identiques matériellement parlant, sauf qu’elles sont de classe « ambidextre ». Par ailleurs, la Model O- reste un peu plus petite et plus legère par rapport à cette nouvelle Model D-, mais la différence est relativement négligeable. Enfin, on admirera encore une fois qu’en dépit de la taille réduite, le prix, lui, restera a priori du même niveau, à savoir 49,99 $, donc 59,99 € chez nous. La disponibilité des 4 variantes du modèle (noir ou blanche, glossy ou mate) est prévue pour aout.

Reducio !