Burst Pro et Burst Core : interrupteurs optiques et poids plume chez les souris de Roccat

Une semaine seulement après nous avoir présenté ses derniers claviers Vulcan, avec de nouveaux interrupteurs optiques Titan et des modèles TKL, Roccat revient à la charge avec la meilleure amie du clavier et nous donne aujourd’hui deux nouveaux choix d’accompagnement : la Burst Core et la Burst Pro !

La Burst Core est le modèle le plus abordable des deux, en précommande pour 29,99 € en noir ou en blanc. Cette souris à l’ergonomie ambidextre (mais réellement droitière à cause des interrupteurs latéraux) affiche un design moderne assez standard, en apparence très propre et bien travaillé, espérons-le, avec des matériaux de qualité et durables.

Sa première particularité est son poids de seulement 68 g, obtenu grâce à l’utilisation une sous-coque solide perforée aux ouvertures en nid d’abeille. Beaucoup le font désormais pour réduire le poids d’une souris, mais Roccat a toutefois opté pour un habillage plein lui donnant une allure parfaitement standard et surtout éliminant le risque d’infiltration de poussière, de liquide ou de saleté, l’intérieur n’étant ainsi pas exposé comme sur d’autres modèles troués.

Ensuite, avec la Burst Pro, elle est aussi la première à exploiter les déclinaisons pour souris des nouveaux interrupteurs optique Titan de Roccat. Le constructeur se contente (encore une fois) de vanter un actionnement plus rapide et plus précis que jamais, mais sans donner aucun chiffre précis. Identique à celle sur les claviers, leur durabilité est annoncée pour 100 millions de clics, soit aussi le double de ce que proposent majoritairement les switchs de chez Omron.

Dans sa forme, la Burst Pro proposée pour 59,99 € en noir ou en blanc est virtuellement parfaitement identique, si ce n’est que sa coque supérieure est cette fois-ci translucide, laissant apparaître les fameuses ouvertures en nid d’abeilles, qui seront aussi mises en valeur par l’éclairage intégré RGB AIMO. Elle profite également de patins PTFE traités à chaud, prétunés pour une glisse inégalée par rapport aux patins apparemment non traités de la concurrence, selon Roccat. En sus, la Burst Pro se branchera via un nouveau type de câble nommé Phantomflex, avec lequel Roccat promet carrément une expérience proche du sans-fil grâce à sa flexibilité et légèreté, rien que ça ! Et tout le reste ? Le voici :