Si les hautes fréquences des dernières barrettes de chez G.SKILL ne vous en ont pas mis plein les yeux, alors peut-être que ce détail de la présentation des GPU ARC d’Intel vous motivera davantage. Alors que la présentation avant-hier de la gamme mobile des processeurs graphiques se déroulait tout à fait normalement, voilà qu’est venu le moment de la démonstration du ARC Control, le nouveau pannal de configuration de la firme.

Et, surprise, le GPU sous contrôle ne semble pas être un bousin mobile du fait de sa consommation de 175 W — bien que le A770M affiche 150 W, qui pourraient être en théorie outrepassée par le Dynamic Power Share si 25 W se retrouvent ôtés du CPU. Il n’en faut pas moins pour que la toile s’enflamme : 2250 MHz pour le futur DG-512 sauce PCIe ? 175 W de consommation du GPU (et donc 200-225W pour la carte au totale en rajoutant VRM et VRAM ?) ? De plus, avec 1093 MHz affichés sur la VRAM Clock, cela se traduirait en 17,5 Gbps de bande passants GDDR6 ; soit plus que les 16 Gbps de la carte pour laptop la plus puissante actuellement : de quoi faire pencher la balance encore davantage vers la carte pour PC. Notez que, si la fréquence de 2,2 GHz est largement honorable, ce n’est pas la première fois que ce chiffre est mentionné : une fuite GeekBench de l’A350M, la plus petite du lot (6 Xe Cores seulement soit ~768 cœurs scalaires) avait préalablement flashé la fluette à une fréquence similaire de 2200 MHz. Teasing, teasing, quand tu nous tiens !

Rajoutez à cela les fraîches rumeurs concernant le procédé de gravure en 7 nm de TSMC (N6) à l’usage sur ce (probable) ACM-G10, et voilà une sacrée démonstration d’efficacité énergétique — enfin, si les performances sont à la hauteur des concurrents. Calmez néanmoins vos ardeurs : il reste encore quelques mois avant l’été et leur mise en vente libre ! (Source : VideoCardz)