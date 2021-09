Une bonne configuration, c'est important pour un joueur PC, ou même un bosseur PC, qui ne peut pas entendre le mot console sans avoir des envies de suicide. Mais poser ses grosses fesses sur un bon fauteuil, c'est aussi important, et mieux que le vieux tabouret de tata Jeanine récupéré au fond des combles. C'est à ça que sert REKT le gaulois, proposer des solutions pour chacun pour avoir un dos bien soutenu et le fessier relaxé.

La firme lance, comme à chaque rentrée, de nouveaux produits, parfois des déclinaisons de produits existants, parfois des améliorations pas fréquentes. C'est en ce sens qu'arrive l'ULTIM8 PLUS. C'est le même que l'ULTIM8, mais pensé pour les gens costauds. Attention costaud ne signifie pas gros, car les deux ont une tolérance jusqu'à 150 kg grâce à un vérin solide. Par contre l'ULTIM8 PLUS a une assise et un dossier plus larges, et dans la mesure où les deux sont bacqués, c'est un confort indéniable apporté à ces personnes, votre serviteur sait de quoi il parle quand il se sent coincé comme une sardine dans un fauteuil pas pensé pour les balaises. Comptez 399 € TTC quelle que soit la couleur (deep grey, french blue, graphite black, light grey et true red).

Dans la série ULTIM8, REKT a élaboré un partenariat avec l'organisation d'épreuves esport GamersOrigin. De cette copulation est né l'ULTIM8 x GamersOrigin, rouge et à la broderie en l'honneur du partenaire. C'est juste un lifting, mais au même titre que les boitiers, il s'agit d'une customisation sympa si vous suivez ces épreuves. Il faudra 369 € TTC pour l'avoir.

Enfin, le Battle Chill est une version moins avancée que le Game Chill. Reprenant totalement les caractéristiques de son frère, il perd en mobilité : il ne tourne plus sur 360°, mais reste fixe, ce qui suffit dans bien des cas. Assis comme un pacha dans ce fauteuil de type 0 Gravity, il s'allonge quand même, jusqu'à 160°, et surélève les guiboles. Enfin, il supporte 120 kg au niveau de l'assise. Ce sont 449 € réclamés pour ce fauteuil, et non pas chaise.

Pour conclure, et pour ceux qui seraient intéressés, il y a 10 % sur la boutique pour tout achat de l'un de ces 3 modèles jusqu'au 6 octobre. Il faut appliquer le code PLUS10 qui ressemble en fait à un moins 10 dans l'esprit.