Du Topre en force sur le très haut de gamme

Après un petit, mais sympathique, Happy Hacking Keyboard Pro II, le Topre revient sur le comptoir. Toujours en provenance de PFU Limited, le clavier du jour est par contre bien plus massif, et encore plus coûteux : le REALFORCE R2 PFU Limited Edition. Au menu, le top de ce qui peut se faire en clavier professionnel : design industriel, réglage manuel de la distance d’activation par touche selon trois niveaux. Le RGB est par contre absent de l’affaire, tout comme les fonctionnalités de hub USB. Cela est-il compensé par les points précédents ? La réponse dans les pages suivantes avec votre comptoir favori !