Une nouvelle référence d'écran de jeu vient s'ajouter à la marque TUF Gaming d'ASUS, dont le marketing est avant tout orienté « robustesse », avec une offre constituée généralement de produits plus rustiques et simples (et donc moins chers) que celle de l'alternative Republic Of Gamers du même fabricant. L'engin du jour se nomme VG30VQL1A, clairement affilié au VG28UQL1A présenté en août dernier par le fabricant, mais sans pour autant partager les caractéristiques les plus intéressantes de ce dernier.

Vous aurez probablement deviné qu'il s'agit d'un écran avec une diagonale de 30 pouces, une taille pas franchement commune sur le terrain, vous ne trouverez à ce jour que 2 références gaming de cette taille chez le groupe LDLC. Tant mieux pour ceux qui se sentiraient à l'étroit sur un 27/28 pouces, mais pensent qu'un 32/34 pouces est trop grand. Outre sa diagonale peu ordinaire, le VG30VQL1A se distingue aussi avec un taux de rafraichissement élevé de 200 Hz, a priori sans OC, et accompagné du FreeSync Premium et de l'ELMB - il n'est pas a écarter non plus que l'écran puisse fonctionner en G-Sync Compatible, bien que la certification semble être absente.

Pour le reste, c'est furieusement banal. Il faudra se satisfaire d'une dalle VA (inutilement ?) incurvée 1500R, affichant une définition de 2560 x 1080, là où du 1440p aurait certainement été préférable pour un meilleur confort visuel. Pas de certification DisplayHDR au programme non plus et contrairement au VG28UQL1A, le VG30VQL1A ne possédera pas de HDMI 2.1, mais uniquement du HDMI 2.0 et du DP 1.2. Ces caractéristiques vous rappellent quelque chose ? C'est normal, puisque ce sont exactement celles du Optix MAG301CR2 de MSI. Ce dernier se trouve dans le commerce pour 369 €, on peut en déduire que l'exemplaire TUF se dénichera lui aussi dans ces eaux-là le jour où il sera disponible.