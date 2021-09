"J'aime quand un plan se déroule sans accroc" disait un célèbre mercenaire télévisuel, à la tête d'une équipe de gens peu ordinaires dont un loufoque nommé Looping. Vous aurez noté le clin d'oeil à Looping, et la vidéo ci-dessous parodique d'Alain Chabat et les Garage Babes, si certains ont du mal avec le mot parodique, ne regardez pas ! On revient après ce GROS intermède sur Deathloop (looping, vous voyez le lien capillotracté ?), le jeu sorti la semaine dernière et qui semble quand même très apprécié selon les feedbacks, même si le Void Engine se fait vieux et qu'il n'est pas pensé pour gérer nativement le ray tracing. C'est TPU qui a fait ses mesures, et il convient de vous en toucher quelques mots.

En rastérisation, les RTX 3080/Ti et 3090 devancent les RX 6900 XT et 6800 XT, la RTX 3080 siège derrière ce quatuor, hormis en UHD où elle passe devant la 6800 XT. La 6700 XT joue à cache-cache avec la RTX 3060 Ti, mais c'est la RTX 2080 Ti qui colle une trempe à ce duo en UHD, alors qu'elle les suit en QHD et FHD. En bas, la GTX 1060 et la RX 580 sont suffisantes pour du FHD, mais guère plus. Notre confrère n'a pas fait de tests avec ray tracing, jugeant que le jeu n'était pas très réceptif à cette technique, en sachant que seul le RT via l'éclairage du soleil était actif. Des captures d'écran montrent un très faible apport.

Garage Babes @ Chabat