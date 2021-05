C'est le grand jour enfin, la version 21H1 de Windows est enfin disponible pour tous les utilisateurs, après quelques jours de réglages sur le canal preview, afin de vérifier les derniers gros soucis avant le déploiement de masse. Pour rappel, il s'agit d'une version assez légère, puisque le plus gros des fonctionnalités annoncées viendra plus tard dans l'année, voire durant la mise à jour à la version 21H2. Il s'agira donc surtout de la correction de bogues, ainsi que des optimisations sur certaines fonctionnalités de Windows 10, notamment sur Windows Defender. C'est aussi l'acte de décès de la version 1909, il faudra donc avoir une version 2004 ou 20H2 afin de passer à Windows 10 21H1, et la 1909 n'aura plus de mises à jour de proposées.

Toutefois, Microsoft ne s'arrête pas là pour les annonces et met les choses au clair sur les rumeurs récentes qui touchent Windows 10X : oui, le projet d'un OS indépendant dédié à certaines machines est arrêté, mais il n'est pas mis à la poubelle. En effet, comme nous l'avions supposé, celui-ci va directement être intégré dans les fonctionnalités de Windows 10, poussant donc certaines innovations sur la gestion des dalles tactiles, des PC ultras mobiles ou avec une interface adaptée aux petits écrans. Une partie de ces nouveautés sont déjà ajoutées dans les builds Insiders pour Windows 10 21H2, il y a donc de grandes chances qu'une version de Windows 10 prévue pour des PC très particuliers sorte bien cette année.

Peut-être qu'enfin, Microsoft va apprendre des erreurs récurrentes sur ce marché, à savoir multiplier les OS selon la plateforme, et pourra proposer un système unifié, s'affranchissant des limites de chaque machine ? Gardons le droit de rêver, mais il n'est pas impossible qu'un jour, cela devienne une réalité. (source : Microsoft)

Il ne manque plus qu'un soupçon de Windows 10 mobile, et on aura une famille complète.