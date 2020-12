La marque à l'aileron de requin distribue surtout du boîtier et son segment entrée de gamme avec des produits souvent abordables, on en a eu un autre exemple récemment avec les SK3 et TK4. Mais le constructeur propose aussi du périphérique de PC, là aussi Sharkoon garde ses distances avec le haut de gamme qui coûte cher et ses pieds sur la première marche de l'échelle, pour satisfaire les besoins d'un public de joueurs n'ayant pas forcément envie d'en faire trop. Ainsi, après la souris Light² S présentée au début du mois et pour 24,99 €, Sharkoon dégaine une Shark Force II, successeur de la Shark Force.

Une Force de Requin 2 qu'il vous faudra payer seulement 9,99 € ! Un prix qui ne manquera pas d'évoquer celui du super clavier top moumoute, que nous avons récemment détruit disséqué, et parce qu'il ne fallait évidemment pas s'attendre à beaucoup d'un clavier à ce prix, que peut-on attendre d'une souris au même tarif ? Ce n'est évidemment pas la seule, les marketplaces permettent déjà de trouver assez aisément de tels objets à des prix très bas, mais ils proviennent rarement d'une marque que l'on sait identifier. Est-ce que ça s'annonce vraiment mieux ?

La Shark Force II est assez grande, montée sur 4 petits patins en polyester insaturé (UPE, glisse moins que du PTFE), il faut comptez avec des dimensions de 122 x 74 x 40 mm et un poids de 120 g, sans son câble USB tressé de 180 cm ! Oui, cela faisait longtemps qu'on n’avait pas croisé un mulot aussi lourd. Elle propose une forme adaptée au droitier, avec un repose-pouce et une surface entièrement caoutchoutée pour une bonne prise en main. 6 boutons sont de la partie, le standard pour une souris gaming, mais leur durabilité est fixée à 10 millions de clics.

La Shark Force II dispose tout de même d'un p'tit éclairage, qui variera en fonction du DPI sélectionné. Vous ne vous attendiez tout de même pas à du RGB adressable ? Il faudra aussi se satisfaire de 4 niveaux préréglés : 400, 800, 1600, 2400, 3200 et 4200 DPI. Ce qui nous amène au capteur optique, un tout petit PixArt PAW3519, affichant un taux de rafraîchissement maximum habituel de 1000 Hz, une vitesse de suivi et une accélération de seulement 48 IPS et 10g, respectivement - on est clairement loin des capacités d'un PMW33xx ! MSI s'en sert aussi pour sa Clutch GM08, mais ce capteur n'est pas très commun.

Bon, pour 9,99 €, les caractéristiques paraissent tout de même relativement correctes et la présentation du produit semble avoir été soignée, ergonomiquement parlant, la Shark Force II n'est a priori pas vilaine. Difficile de se permettre d'exiger des choses à ce prix là de toute façon. Certes, les images peuvent toujours un peu mentir. À voir ce qu'en penseront les premiers utilisateurs...