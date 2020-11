Ça alors, encore du boîtier chez Sharkoon ! Les boîtiers se suivent chez le constructeur avant tout positionné sur le marché du boîtier abordable, mais pour y survivre, parce qu'on image bien que les marges n'y sont pas tellement folles non plus, il n'y a d'autre choix que de décliner autant de référence que possible, et tant pis si elles proposent presque toujours la même chose ! Bon, on exagère peut-être un peu, Sharkoon propose aussi des références un peu plus haut de gamme, comme le CA300T, et il est l'un des rares constructeurs à encore oser la baie 5,25" de temps en temps, certainement de quoi gagner les faveurs de quelques irréductibles.

Les nouveautés présentées aujourd'hui s'insèrent dans la partie basse du catalogue, comme le très récent RGB Slider, auquel le SK3 et TK4 ressemblent tout de même vachement beaucoup sur le papier, au point qu'on pourrait penser qu'il s'agit de la même unité de base. Eh bien figurez-vous que c'est bien le cas, les deux nouveautés sont effectivement construites sur la même plateforme au millimètre près et en ce sens ne proposent que des différences esthétiques, et un mix différent de ventilateur. Tandis que le RGB Slider est habillé d'une façade pleine traversée d'une bande RGB, celle du SK3 fait dans la discrétion et arbore un design en fibre de carbone, contrairement au TK4 jouant la transparence avec un panneau frontal en verre trempé ! Il y en aura donc désormais un pour presque tous les goûts et pour qui cherche à dépenser le moins possible pour le logement du reste du hardware. La preuve en images, et puis tout le reste des caractéristiques dans le tableau :