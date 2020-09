Voilà, voilà... Trois années déjà... Trois ans de lives réguliers, remplis de bonne humeur, d'humour parfois, de ragequits rarement, mais il y en a eu. On se fait un petit bilan durant ce live anniversaire où rien de spécial n'a été prévu, faute de temps avec ces circonstances pénibles et surtout un long week-end bien chargé. N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton en forme de petit coeur)...

aujourd'hui à partir de 16h