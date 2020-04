Le constructeur D-Link annonce le lancement de deux nouveaux routeurs compatibles Wi-Fi 6, le DIR-X1560 — dont nous avions déjà parlé en janvier — et le DIR-X1860, qui proposent une solution Wi-Fi domestique performante, axée multimédia et maison connectée. On reste sur des routeurs en dual-band (deux réseaux distincts), en 2.4 GHz et 5 GHz, le tout intégrant les techniques de multiplexage en vogue, comme le MU-MIMO et le OFDMA. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités du Wi-Fi 6, les routeurs peuvent proposer une connexion plus stable, sans microcoupures et acceptant un nombre important d’utilisateurs sans saturer les réseaux.

DIR-X1560

Si l’on s’attarde plus sur les spécifications, la marque propose quatre antennes (2X2) sur les deux modèles, un Wi-Fi 6 (802.11ax) avec des débits pouvant atteindre 1200 et 300 Mbits sur deux bandes pour un total de 1500 Mbits sur le DIR-X1560. Le DIR-X1860 pourra atteindre 1200 et 574 Mbits pour un total de 1774 Mbits. Ces débits sont annoncés en cumulant 2,4 GHz et 5 GHz, gardons à l’esprit qu’il s’agit de débits théoriques et que le réel sera clairement dépendant de votre habitat. Les connectiques sont assez classiques, mais on trouvera quand même quatre ports Gigabit Ethernet ainsi qu’un port WAN du même type. Cela permettra de brancher les équipements très gourmands en réseau en cas de besoin, pour du streaming 4K avancé par exemple. Ces modèles viendront donc remplacer sans soucis une Box internet, autant sur le plan du Wi-Fi que sur la partie RJ45. On déplorera tout de même l'absence de port USB, un moins pour un routeur qui se veut axé multimédia.

DIR-X1560

Nous sommes donc face à deux routeurs intelligents, compatibles avec les assistants vocaux les plus connus comme Amazon Alexa ou bien Google Assistant. Le constructeur insiste sur le fait que ces machines pourront être contrôlées vocalement et proposer de nombreux services. Ainsi, il sera possible de redémarrer votre routeur si la page de votre site de hardware préféré ne charge pas, le tout vocalement, tout en buvant votre café (pas mal non ?). On restera sceptique sur l'aspect sécurité/confidentialité de la chose, mais c'est un choix lorsque l'on connecte un assistant vocal à du matériel réseau. Le tout est livré avec une application maison pour Android, permettant d’accéder simplement à des services complémentaires, comme le contrôle parental, la gestion de l’allocation du débit ou bien le monitoring de vos appareils connectés. Appareiller le routeur se fera simplement via le WPS et l’application, ce qui permet toujours un gain de temps appréciable.

DIR-X1860

Ces nouveaux routeurs viendront concurrencer le AX50 de chez TP-Link ou même le RT-AC58UV2 de chez ASUS, bien qu’étant encore en Wi-Fi 5. Le routeur DIR-X1560 est disponible dès maintenant dans le commerce pour un tarif de 129,90 euros, nous n’avons pas encore de prix pour le second modèle.