Vous vous souvenez du Honor Router 3 ? Oui, celui dont nous vous avions parlé en mai et qui se proposait comme un concurrent agressif de Xiaomi sur le segment Wi-Fi 6. Eh bien il s'apprête à sortir en France, la marque a décidé de nous faire bénéficier de sa machine dite abordable, sauf qu'en fait, ce n'est pas si discount que l'on pensait. Oui, car même si ses caractéristiques étaient quand même alléchantes pour son tarif en Asie, l'arrivée en Europe plombe quand même pas mal l'intérêt du produit. Alors forcément, nous nous devions de refaire le tour de la question et voir si oui ou non ce routeur a bien sa place sur le marché.

Résumons un peu les caractéristiques. Ce petit routeur Wi-Fi supporte la norme 802.11ax, c'est-à-dire du Wi-Fi 6 et se voit donc doté des dernières normes de multiplexage comme MU-MIMO. Quatre antennes sont présentes pour des débits théoriques de 574 Mbps en 2.4 GHz et 2404 Mbps en 5 GHz. Pour les connectiques, quatre ports RJ45 1 GbE sont présents, assurant la partie filaire avec vos clients. Pour le processeur, c'est un dualcore ARM moulinant à 1.2 GHz et qui sera épaulé par 128 Mo de mémoire vive. C'est donc assez léger sur la partie Hardware et l'on pourra donc facilement douter des performances annoncées.

La sortie en France de ce Honor Router 3 aurait pu être une bonne nouvelle, pourtant, l'achat de ce produit reste discutable. Si à 35 euros, le hardware embarqué pouvait valoir le coup, à 79,90 euros il est difficile de recommander ce modèle. Certes, il est équipé de Wi-Fi 6, il est assez petit et esthétique, mais cela implique de sacrifier l'aspect puissance. Il sera peut être plus judicieux de rester sur l'ancienne norme sans fil et d'opter pour une machine plus solide sur le papier. Cette affirmation est d'autant plus vraie lorsque l'on sait que la norme 802.11ax n'est pas implantée dans tous les équipements et que la box internet FAI fait souvent largement le café - pas corsé svp. L'achat est du coup à méditer, il sera possiblement plus judicieux de mettre un peu plus de budget pour remplacer votre routeur actuel et d'opter pour un TP-Link Archer AX10 ou bien un beaucoup plus onéreux ASUS RT-AX92U.