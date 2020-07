Après une année 2019 riche en couleurs pour les casques et une légère tendance à supprimer les câbles cet hiver, l'industrie des périphériques audio s'est trouvé une nouvelle lubie marketing technique pour faire vendre ses produits : la réduction de bruit active sur le microphone. Plusieurs fabricants de hardware sont sur le coup déjà, comme ASUS, NVIDIA ou MSI, vendant souvent l'utilisation d'une "IA", bien que souvent il ne s'agit que d'une simple machine learning. Mais ils ne sont pas les seuls à suivre cette tendance, puisqu'aujourd'hui Creative annonce un nouveau casque filaire qui dispose lui aussi de sa réduction de bruit sur le microphone : le SXFI Gamer.

Ici Creative reprend un style plus moderne, avec des formes plus simples et une intégration du RGB moins agressive. Sur un plan technique, le casque semble être dans les classiques des modèles qualitatifs avec des membranes néodymes de 50 mm et l'intégration des systèmes d'émulation des systèmes 7.1 pour les casques. Mais là où le fabricant innove comparé à ses anciens casques, c'est par l'intégration d'un outil de réduction du bruit sur son microphone, le tout embarqué directement sur le casque. Mais cette fois nous ne voyons aucune mention d'intelligence artificielle, mais simplement d'un algorithme d'extraction de la voix humaine, il faudra voir sur le terrain comment il se défend par rapport aux solutions proposées par la concurrence ces derniers mois.

Le casque fonctionne sous USB-C et est compatible avec Windows, Mac, PS4 et Switch en connexion numérique, ce qui permet de profiter du DAC du casque, ou en connexion filaire standard pour les autres appareils. Bien entendu, les logiciels eux ne sont disponibles que sur les PC et Mac, pour le reste vous ne pourrez pas utiliser de virtualisation 7.1, et une application Android est disponible pour régler le son selon la forme de votre crâne et de votre oreille, une technologie qui a déjà été vue chez le fabricant. Son tarif actuel est de 129,99 € et est disponible dès aujourd'hui depuis le site du fabricant.