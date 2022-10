Si Meta, le congloméra de réseaux possédant Facebook et Oculus, avait déjà frappé for avec l’Oculus Quest 2 (conquérant ainsi la moitié du classement du matériel des joueurs par Steam), voilà que la firme continue sur sa lancée avec un nouveau casque tout en un : le Meta Quest Pro. Plus haut en gamme, plus puissant, mais aussi plus fin, le bousin a tout pour séduire les joueurs fortunés.

En effet, sous le capot, nous retrouvons un Snapdragon XR2+ couplé à 256 Gio de stockage et pas moins de 12 Gio de RAM : de quoi sérieusement booster l’expérience sans ordinateur — officiellement 50 % de performances supplémentaire. Pour ce qui est de la partie affichage, Meta communique sur des écrans LCD quantum dot offrant un gamut 1,3 fois supérieur au Quest 2, un contraste 75 % meilleur (grâce à un rétroéclairage à 500 LED), 37 % plus dense en pixels par pouce, mais seulement 10 % meilleur en pixel par degrés ; ainsi qu’une amélioration de la netteté de 25 % au centre et 50 % sur les régions périphériques — merci aux progrès effectués sur les lentilles. Pour autant, la firme cache bien la définition, et nous comprenons pourquoi vu la non-amélioration face au 1832 x 1920 px du Quest 2 : seulement du 1800 x 1920 px, offrant officiellement 106˚ de FOV horizontal (et 96° vertical) ! Rajoutez un encombrement réduit de 40 % grâce à un système pancake, ce qui ne nous éclaire pas vraiment sur la solution technique mise en place. Côté détection de mouvement, le Quest Pro contient 5 senseurs internes et 5 externes (comprendre, dans les manettes ?), et voilà un sympathique objet !

Quant au prix, c’est bien là que les choses se gâtent, car, à 1499,99 $ hors taxes en précommande, le bousin est tout sauf abordable ; sachant que, si vous êtes attirés spécifiquement par ses manettes, ces dernières se négocient pour 299,99 biftons US. Tout ce beau monde sera livré aux environs du 25 octobre : reste à voir ce que ces caractéristiques papier révéleront une fois en test (malheureusement pas sur le Comptoir !).