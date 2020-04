C'est un peu sorti de nulle part que débarque cette version remasterisée de MW2, sobrement nommé de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Ça sort en premier sur PS4, mais PC et XBox One accueilleront ce jeu le 30 avril prochain. Enfin, sachez que seule la campagne est présente, ce qui peut se comprendre étant donné la sortie pas si lointaine du reboot de Modern Warfare... N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

aujourd'hui à partir de 17 h