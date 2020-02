À votre avis, 3600X + 3600X ça donne quoi ? Non, pas 7200XX, mais 3900X. Ajoutez à cela le code CDISCOUNT25E et vous obtenez le dodécacore d'AMD à seulement 484,90€. Pour rappel, le Ryzen 9 3900X possède 12 coeurs et 24 threads, et sa fréquence d'horloge est de 3.8 GHz de base et 4.6 GHz en boost. Il est capable de terrasser les solutions mainstreams concurrentes sans aucun problème et pour un prix bien plus intéressant ! Cette offre s'adresse aux membres Cdiscount à volonté uniquement et à ceux dont la carte mère est capable de supporter la bête. Si vous remplissez les conditions et que vous avez besoin de 75% de performances applicatives en plus par rapport au Ryzen 5 3600X, suivez notre petit lien en bas de page. Puis, si vous avez besoin de mémoire, c'est par ici.

On vous gave de Ryzen, non pas que nous soyons fanboyz, mais Intel est un peu absent...