Alors que les cartes graphiques sont — enfin — revenues en stock et que, comme promis, Intel a dégainé son premier jet de cartes, la pénurie pourrait sembler appartenir au passé. Pourtant, à y regarder de plus près, tous les composants sont loin d’être revenus à leur état pré-COVID, un exemple frappant étant le Raspberry Pi.

Alors que le principe de la carte est de fournir un système abordable et configurable pour les bidouilleurs (et autres !), difficile de trouver une carte de dernière révision (4 B) sous les 200 €. Sachant que le prix initial du bousin n’est que de 35 à 75 $, l’addition est plus que salée… et les choses ne sont pas prêtes de s’arranger. En effet, le fondateur du projet, Eben Upton, s’est exprimé sur YouTube à ce sujet, et le constat n’a pas vraiment bougé depuis avril : la chaîne de production est toujours bien trop tendue par rapport à la demande, ce qui fait que le cartes ne sont pas produites à un rythme permettant de satisfaire tout le monde. La loi du marché passe par là, et les quelques modèles arrivant jusqu’au grand public se retrouvent hors de prix. Car les professionnels passent avant les particuliers, dans ce casse-tête de l’offre et de la demande, histoire que la fondation ne se retrouve pas responsable de la cessation d’activités de business ayant misé sur la framboise comme outil principal de travail ! Rajoutez que la demande a également explosée depuis 2021, et, dans le même temps, la production de semiconducteur en 40 nm (typiquement des microcontrôleurs utilisés dans le Pi) a stagné, entrainant une situation dans laquelle le SoC BCM2711 se retrouve bien plus disponible que d’autres composants annexes, mais tout aussi nécessaire à la fabrication de la carte.

Reste que pas moins de 400 000 Pi sont produits chaque mois, de quoi espérer équiper tout le monde dans le futur… Et, pour le temps présent, vous pouvez tenter un coup de rpilocator si vous êtes vraiment dans le besoin ! (Source : Ars Technica)