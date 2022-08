Le RISC-V est un jeu d’instruction ouvert et libre de droits, ce qui permet à quiconque — particulier comme professionnel — d’en faire usage et de développer des outils et des puces sans avoir à raquer à une quelconque firme ou risquer le tribunal. De ce fait, le bousin prend peu à peu de l’ampleur, si bien que les cœurs compatibles se retrouvent comme microcontrôleurs sur de plus en plus de gros composants (disques durs et téléphones portables par exemple).

Cependant, des implémentations « hautes performances » commencent aussi à voir le jour, laissant donc émerger l’idée de cartes de développement typées Raspberry Pi propulsées au RISC-V. Le principe n’est pas nouveau : Allwinner avait déjà tenté le coup l’an dernier, sans que cela se traduise par un succès démentiel… Qu’à cela ne tienne, Pine64 - une boite déjà passée sur le Comptoir pour une carte Arm, prévoit de sortir sa version : la Star64. Au cœur de la carte, un SoC StarFive JH7110 64 bit appairant un quadcore SiFive FU740 @ 1,5 GHz à un GPU BXE-2-32 de chez Imagination Technology. Pour l’accompagner, 4 ou 8 Gio de RAM, et une connectique suffisante pour développer : un port PCIe, de l’USB 3.0, deux ports Ethernet Gigabit et un GPIO.

Au niveau des performances, la belle est donnée pour égaler un Rockchip RK3566 (quadricore Cortex-A55), mais il est probable que ce but ne soit pas atteint. De toute manière, la cible principale n’est pas le grand public, mais les développeurs et designeurs de matériel visant à s’insérer dans l’écosystème RISC-V : à voir si cela porte ses fruits sur le long terme ! (Source : MiniMachines)

Voilà pour la disposition logique du PCB, pour les plus curieux !