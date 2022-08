Pour que la licence F1 revienne sur PC, il a fallu que Codemasters l'arrache à coups de biftons des mains de Sony, lui aussi désireux de s'en débarrasser. Depuis 2010, et chaque année, on a droit à un opus, qui se cale sur les nouveautés introduites par le régulateur de la F1. Prochaine invention, il faudra mettre un pneu pluie et un pneu dur sur le même essieu, et peindre la caisse en blanc parce qu'elle sera moins chaude ! N'ayant plus notre CD de jeu F1 2010 entre les mains, nous nous sommes rabattus sur la plus ancienne mouture encore trouvable sur Steam, F1 2013. Codemasters voguant pour EA désormais, nous avons topé la licence F1 2022 sur Origin.

L'EGO Engine, moteur historiquement dévolu à cette série, a subi des transformations au long des 9 ans qui séparent les deux jeux du jour. Adieu DX11, bonjour DX12, et tout l'attirail DX12 Ultimate incluant forcément le Ray Tracing, sans oublier les upscalings dont le DLSS puisque nous testons avec une GIGABYTE RTX 3080 Ti Eagle qui reste top pour jouer en UHD, en attendant la relève qui donnera encore plus de liberté. Sur le circuit des USA, voici le comparatif visuel entre F1 2013 et 2022.

Que peut-on dire ? Visuellement, l'écart est mince, on notera une meilleure gestion des éclairages et des décors mieux restitués sur la version 2022. Le ray tracing pour le coup permet un affichage temps réel des réflexions, y compris sur les pneus, et des ombres réalistes, comme celle du la barre protectrice des pilotes qui bouge en fonction du positionnement vis-à-vis du soleil. Ce n'est quand même pas exceptionnel, on peut voir que le jeu de 2013 reste tout à fait contemporain, à quand une vraie évolution visuelle dans cette saga ?