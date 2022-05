Minisforum prépare un barebone à peine customisable, qui s'annonce être sa plus puissante machine sortie de son catalogue. Le Neptune HX90G est une boîte, pas bien grosse, contenant 2.8 litres de volume utile total, avec un look sympa et faisant la part belle au refroidissement par la présence de très nombreuses ouïes sur presque toutes les faces du bousin.

Dedans, vous avez au choix un Ryzen 9 5900HX, 6900HX, ou un Alder Lake. La partie graphique est unique, et représentée par une RX 6650M, qui est soudée sur le PCB. Le mot Neptune pourrait laisser penser qu'il y a un truc à base de flotte quelque part, eh bien ce n'est pas le cas. Le refroidisseur est élaboré avec 7 caloducs et 2 ventilateurs rappelant ce qui se fait sur les cartes graphiques customisées, et l'interfaçage avec CPU et GPU se fait via du métal liquide, une première pour la firme qui veut optimiser son joujou. Avec ça, Minisforum affirme que le CPU et le GPU peuvent tourner à 100 % sans throttling, l'ensemble est fourni avec une alimentation de 260 W.

L'engin peut sembler proche du HX90, mais hormis le CPU, rien ne les rassemble. Ce dernier moulinait avec un IGPU intégré au CPU, tandis que dans le cas du HX90G, c'est un GPU d'un tout autre gabarit qui est associé. Pas de prix, mais un bel engin à guetter ! Voilà qui va faire mal aux NUC et autres barebones de ce calibre, mais offrant moins de puissance.