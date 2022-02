On ne sait toujours pas exactement de quoi seront faites les entrailles du futur Surface Laptop 5 ni d'ailleurs quand Microsoft compte lancer ça, mais les spéculations vont bon train, comme toujours. Une nouvelle capture d'écran publiée par WindowsPrime nous montrerait les spécifications complètes et exactes des deux versions de la nouvelle génération de PC portable de luxe de Microsoft. Le secret est-il donc totalement levé ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, cela vaut tout de même le coup de s'y intéresser un peu, d'autant plus que l'information parait suffisamment authentique. En l'occurrence, les changements majeurs du Surface Laptop 5 se trouveraient essentiellement côté CPU, écran, connectique et batterie.

Cela fait plusieurs années que Microsoft utilise simultanément les services d'AMD et d'Intel pour ses machines, la version 2022 du Surface Laptop ne ferait pas d'entorse à cette pratique. On y retrouverait donc côté AMD des éditions spéciales et adaptées d'APU Ryzen avec 6 et 8 coeurs respectivement. Il s'agirait d'APU Rembrandt mélangeant Zen 3+ et RDNA2, ceux dévoilés en janvier dernier lors du CES 2022. Détail étrange, la fiche technique ne fait mention que de LPDDR4X, or Rembrandt est censé n'être compatible qu'avec de la LPDDR5/DDR5... Avec ceci, il est un peu curieux aussi de voir un Ryzen 69xx être classé "7", alors qu'il correspond plutôt à la gamme Ryzen 9. Bref, c'est un peu flou côté AMD.

À l'inverse, Intel utiliserait deux processeurs bien connus de la gamme mobile de la genération Alder Lake avec leur architecture hybride et une puce graphique Xe : un i5-1240P avec 4 gros coeurs et 8 petits, et un i7-1280P en 6 + 8. Mais là aussi, on s'attendrait plus à de la LPDDR5 que de la LPDDR4X. Il n'est donc pas à exclure qu'il s'agisse d'une simple faute.

L'écran Pixel Sense des deux modèles serait quasi inchangé, si ce n'est que sa dalle pourrait désormais fonctionner à 120 Hz, ce qui nous semble être une évolution dans l'ère du temps. De même d'ailleurs que l'addition du support pour l'USB4 et Thunderbolt 4 avec deux prises USB-C dédiées. Plus anecdotique, le Bluetooth passerait en version 5.1, mais pas de WiFi 6E à l'horizon.

Enfin, le prochain Surface Laptop profiterait d'un boost appréciable de la capacité de leur batterie en passant de 46 Wh à 58 Wh, ce qui devrait en principe permettre d'apprécier une meilleure autonomie, quand bien même les chiffres indiqués sont toujours théoriques et bien trop optimistes. Dans tous les cas, comme ce fut déjà le cas avec la génération précédente, l'endurance d'un Surface Laptop 5 équipé en AMD serait un poil supérieure à l'alternative à base d'Intel. (Source)