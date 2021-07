Chieftronic a profité des deux dernières années pour retravailler son M1 lancé en 2019, un modèle que nous avions testé de nos propres mains. Un boitier simple, avec un design et un format éprouvé, ainsi qu'une finition soignée. Mais il accusait le coup d'une ventilation d'origine trop faible et par conséquent d'un refroidissement trop juste, à peine capable de conserver des températures viables, malgré les performances honorables du seul CF-1225RGB fourni avec le boitier. Qu'à cela ne tienne, voici que débarque la relève, avec le modèle M2 ou GM-02B-OP !

Les grandes lignes ne changent pas, le M2 est très semblable au M1, la base exploitée est identique, à quelques centimètres près. On remarquera tout de même des changements au niveau de la façade, où les faux battants sont plus petits, moins obstruant et laissant cette fois-ci apparaître une nouvelle ouverture en mesh derrière laquelle ont été fraîchement positionnés deux ventilateurs RGB de la marque. En contrepartie, le M2 fera sans les bandes ARGB en façade. Par contre, il M2 gagne des emplacements pour des ventilateurs supplémentaires sur le dessus grâce à une nouvelle ouverture, ce qui porte à 5 le nombre de ventilateurs pouvant être installés, au lieu de 3 auparavant. Visiblement, Chieftec a bien constaté et pris en compte les faiblesses du M1, et les a a priori adressées comme il fallait.

Plus anecdotique, on y gagnera également quelques centimètres de marge pour le GPU et le ventirad, bien qu'il fût déjà possible de mettre dans le M1 pratiquement tout ce qui se trouve sur le marché, sauf pour la carte mère qui doit toujours être Mini-ITX ou mATX. Pas de changement à signaler pour le reste. Dommage que Chieftec n'ait pas profité de ce refresh pour y ajouter de l'USB-C ou au moins de l'USB 3.2 Gen2.

Le M2 est prévu seulement pour le mois de septembre, en souhaitant qu'il soit mieux distribué en France que son prédécesseur. Le fabricant n'a pas encore partagé son prix conseillé. Qui sait, celui-ci passera peut-être aussi sur notre banc de test le moment venu. Y obtiendrait-il 5 étoiles cette fois-ci ?