Le modding de PC a (probablement) toujours existé depuis que l'informatique a commencé à se démocratiser et au moins sous une forme ou une autre, et reflétant l'époque comme tout autre « art ». Il est bien vrai que la pratique en question s'est largement démocratisée et professionnalisée ces dernières années, aidée par la popularisation de l'informatique, mais doit aussi sa sortie de l'ombre grâce aux réseaux sociaux, en même temps que les évolutions du matériel commençaient à stagner et qu'une certaine conformité esthétique s'est installée.

Si les mods récents sont dans l'ensemble relativement bien documentés par leurs créateurs, racontant et détaillant souvent chaque étape de leur travail, il est assez difficile de déterrer d'anciens mods en détail, parce que l'internet du début des années 2000 n'avait pas grand-chose à voir avec celui d'aujourd'hui et que tant de choses ont naturellement changé entre-temps, les habitudes non plus n'étaient pas les mêmes. Nul doute que beaucoup de perles ont été perdues à jamais... Heureusement, les images sont parfois un peu plus pérennes et pour certaines continuent à être transmises de génération d'internaute en génération d'internaute, à l'image de ces deux mods pêchés parfaitement par hasard et provenant a priori plus ou moins de la même époque, à savoir ~2007/2008. Pour un peu de contexte, c'était l'ère des GeForce 8800/9800 chez Nvidia, des Radeon HD 2900/3800/4800 chez ATI, des Phenom chez AMD et des Core 2 chez Intel !

Le premier est un PC-roue de bagnole, parait-il un système sponsorisé par Nvidia pour la démonstration des performances de sa plateforme SLI (introduit en 2004) probablement lors d'un salon. Pas n'importe quel ensemble de roue, évidemment, Nvidia avait visiblement déjà le goût du luxe (et du cuir) à l'époque. C'est donc un rond de caoutchouc Bridgestone Dueler H/P (du bon pneu sport) monté sur une jante de 18 pouces en alliage d'aluminium qui avaient été retenus pour cette exposition ! En son centre, une configuration clairement watercoolée, probablement pour refroidir les GPU et le CPU - n'oubliez pas que le watercooling était à cette époque encore beaucoup plus haut perché dans sa niche qu'il ne l'est aujourd'hui. On n'a malheureusement pas su dénicher le hardware utilisé, et c'est bien dommage, rien que pour l'instant nostalgie.

Pour un mod soi-disant « pro », il faut reconnaitre qu'on est loin de la propreté des mods contemporains, mais c'est un art qui a beaucoup évolué, et comme tout art, la subjectivité est de mise !



Ce qui saute aux yeux est évidemment les deux pots d'échappement chromés et habillés d'une plaque « Nvidia SLI » bien en évidence. La présence d'une grille (peut-être avec un ventilo derrière ?) et d'un tuyau rappelant celui d'une douchette sur chaque pot, laisse entendre que ceux-ci avaient un rôle à jouer dans le circuit de refroidissement. Peut-être s'agissait-il de l'emplacement des cartes graphiques ou au moins de leur radiateur individuel ? La touche finale, une plaque transparente acrylique en guise de disque de freinage, engravée « SLI » et rétroéclairée avec un néon (oui, les LED et le RGB n'y étaient pas encore à ce moment-là) au couleur de la marque, le vert ! On serait bien curieux de savoir où se trouve cette création aujourd'hui, si elle a fini à la décharge, ou rejoint la collection d'un musée...

Une petite deuxième et la dernière pour aujourd'hui, toujours relativement dans le thème de l'automobile, puisqu'il s'agit d'un fantastique, massif et monstrueux mod de boitier grossièrement inspiré de la forme d'un moteur en V avec 8 cylindres, un bon gros V8, quoi ! À en juger par la taille et de ce que l'on peut observer, il y aurait assez de place pour y ranger au moins trois configurations différentes. On distingue d'ailleurs bien les deux tours (ATX ?) formant le V du moteur et ayant visiblement été « insérée » dans la grande pièce centrale servant de support commun. Cette partie comporte deux ventilateurs frontaux et ce qui semble être une clé d'allumage, ainsi qu'un lecteur CD/DVD sur le dessus. En sus d'un éclairage néon intégré dans les montants et d'un thème lumineux général bleu en façade, chaque « boitier » possède un lecteur disquette 3,5 », un lecteur CD, et l'un d'entre eux semble aussi intégrer un égaliseur audio.

Chaque côté possède aussi une porte latérale avec vue sur l'intérieur grâce à une découpe en motif, faisant très certainement usage de Plexiglas, avec un ventilateur de 80 ou 92 mm éclairé bleu pile au centre. Avec l'apparition du verre trempé, la ventilation latérale a totalement disparu de nos boitiers. Maintenant, allez savoir le matos qui s'y trouvait... Espérons que la ou les configurations étaient au moins l'équivalent de l'époque en hardware PC d'un moteur V8 et vu la taille pas très LAN-friendly, on espère qu'il était monté sur roulette ! En tout cas, on ne peut que saluer encore une fois, des années plus tard, le travail réalisé avec cette création, aussi monstrueuse soit-elle ! C'était assurément une autre époque...

