Il y a environ deux semaines, T0ST, un utilisateur de GTA V - et plus particulièrement du mode online - avait réussi à trouver le problème de lenteur au niveau du chargement du jeu, que ce soit pour le mode en ligne ou le mode solo. La raison : un code mal conçu par l'éditeur, qui semble être passé à la trappe de la qualification logicielle, et donnant lieu à des temps de chargement infernaux pour ceux qui disposent de CPU moins performants en monothread. Un patch officieux avait même été réalisé afin de corriger le tir, ce qui permettait de gagner plusieurs minutes de chargement dans le pire des scénarios.

Rockstar a donc réagi en contactant le modder, et a intégré le correctif via un patch bien officiel de son côté. Celui-ci sera donc disponible à l'ensemble des joueurs de GTA Online, ce qui devrait améliorer le confort de jeu à bon nombre d'utilisateurs. Ce qui reste surprenant dans cette histoire, c'est que le modder a aussi été récompensé, puisque Rockstar dispose d'un programme gratifiant les utilisateurs pointant des soucis sévères de sécurité sur leurs jeux, mis en place depuis Red Dead Redemption 2.

Si ce dispositif est lié à la base aux problèmes de sécurités et de vie privée, l'éditeur a fait une exception ici, tellement la faille était importante, permettant à T0ST d'empocher $10000. Néanmoins, plutôt que de récompenser les joueurs qui résolvent les bogues, il aurait été préférable que le studio analyse mieux son code, car le problème dure probablement depuis la sortie du jeu sur PC, soit près de 6 ans. Car cela reste dommage que des bugs aussi gros soient résolus par des développeurs indépendants, à l'instar des soucis d'optimisation sur Cyberpunk 2077 il y a quelques mois. (source : PC Gamer)