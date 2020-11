On démarre tendrement cette nouvelle semaine avec un point sur le pognon, et notamment les ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) dont on sait désormais qu'elles ont toujours un petit décalage d'une semaine, le préposé au comptage requérant un minimum de temps entre le café de 10h et le cordon bleu / purée de la pause déjeuner. Bref, quasi retour à la normale en attendant l'arrivée du dernier Assassin's Creed, rendez-vous la semaine prochaine pour ça.

Du côté des meilleures ventes par revenus sur Steam (incluant DLC et autres microtransactions), c'est une sacrée déferlante pour Destiny 2, ou plus exactement sa nouvelle extension Au-delà de la Lumière (Beyond Light), qui continue d'agiter les foules malgré une sortie en août 2017. Comme quoi... Du coup, Phasmophobia et Among Us chutent enfin du podium, se faisant même dépasser par le tout nouveau Football Manager, qui vous permettra de faire à peu près la même chose que l'an dernier. Comme quoi...

Top Ventes du S.E.L.L Semaine 45 Semaine 44 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Microsoft Flight Simulator FIFA 21 FIFA 21 World Of Warcraft - Shadowlands - Édition Collector FIFA 21 Watch Dogs: Legion 2 FIFA 21 Watch Dogs: Legion Watch Dogs: Legion Microsoft Flight Simulator Watch Dogs: Legion FIFA 21 3 Les Sims 4 – Édition Standard Crash Bandicoot 4: It's About Time Dirt 5 FIFA 21 Crash Bandicoot 4: It's About Time Watch Dogs: Legion - Édition Gold