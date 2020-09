Can it run Crysis ? Non, il ne le peut pas !

Le Remaster de Crysis est arrivé vendredi au prix de 30 boules, mais par la grâce de forces supérieures, un bon de 10 boules était appliqué d'emblée, faisant descendre le jeu à 20 brouzoufs, ce qui est plus acceptable pour un simple coup de peinture. Toutefois, cette dernière est bonne, surtout les textures. Le menu du jeu n'a pas changé d'un iota, en revanche, il existe deux nouveautés dans les options qui sont l'apparition du Ray Tracing (de désactivé à terrible), et du preset "can it run Crysis". On va faire simple, ce preset est injouable sur RTX 2080 Ti à moins de 30 images par seconde en UHD.

Gamegpu a fait un test de ce préréglage sur son panel, en attendant d'autres moins élitistes ? Ce qu'il en ressort, c'est qu'en FHD, à partir de la RTX 2060 SUPER incluse, on est au-dessus des 40 images par seconde. L'autre point, c'est que les Radeon s'effondrent, les Radeon VII et RX 5700 XT étant à 31, soit au niveau d'une GTX 1070 Ti ou d'une GTX 1660 Ti. Il ne faut pas oublier que ce mode incorpore aussi le Ray Tracing made in Crytek, et ceci semble confirmer ses propos selon lesquels l'accélération hardware restera toujours plus efficace.

En montant d'un cran, en WQHD, ne restent plus que les RTX 2080 Ti et 2080 SUPER au-dessus des 40, et en UHD, comme nous l'avons dit d'après nos tests, il n'y a plus personne. Évidemment il ne s'agit que du mode visuel le plus élevé, mais jouer sur les options rend les choses meilleures. Il faut par conséquent en user et en abuser.