Il avait été annoncé en cours de développement l'année dernière, mais depuis c'était silence radio. La Pax East fut l'occasion de faire souffler le chaud et le froid sur ce Baldur's Gate 3. Au rayon des choses qui fâchent, il n'a pas de date de sortie définitive, il devrait intégrer l'accès anticipé de Steam cette année, mais les développeurs du studio Larian ont affirmé qu'il y entrerait et y passerait de très longs moments. Cela implique une grosse attente pour ceux qui veulent y jouer rapidement et en version finale. Pour ceux qui n'en peuvent plus, il y a l'accès anticipé qui n'est qu'un palliatif temporaire.

Au rayon des choses qui font plaisir, il y a cette vidéo de gameplay (vous avez la cinématique d'ouverture du jeu juste au-dessus). On y voit un monde réellement ambitieux par son réalisme, ça grouille de détails, c'est flatteur pour l'oeil, même si les animations sont encore rigides. Si loin du terme, ce n'est pas du tout inquiétant. Sachez que pour ce jeu de rôle, Larian Studios a décidé de procéder à des combats au tour par tour, les puristes apprécieront, ceux qui voudraient s'y essayer risquent de faire la tronche. Prenez un bon café, installez-vous, et tuez la prochaine heure en matant la vidéo de gameplay !