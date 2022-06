S06E25 • 20 juin - 26 juin 2022

Anvil Saga est sorti en accès anticipé le 22 juin et a été développé par Pirozhok Studio. Petit jeu de gestion, faites prospérer votre forge durant la guerre de Cent Ans (qui en a duré 116 d'ailleurs), devenez le boss. Plus d'infos → Dispo sur PC

Capcom Fighting Collection est sorti le 24 juin et a été développé par Capcom. Du recyclage d'anciens jeux d'arcade (baston+++) dans une compilation comme Capcom à pris l'habitude de les faire. Plus d'infos → Dispo sur PC/PS4/XB1/NS

Raft est sorti de son early access le 20 juin et a été développé par Redbeet Interactive. Une aventure océanique et de la survie en mode ouvert, et en multi sinon c'est pas drôle. Bref, c'est la version finale.. Plus d'infos → Dispo sur PC/iOS

Sanabi est sorti en accès anticipé le 21 juin et a été développé par Wonder Potion. Jeu de plateforme dans lequel vous sautez dans tous les sens pour passer d'une plateforme à l'autre. Sinon on vous a dit que c'était un jeu de plateforme ? Plus d'infos → Dispo sur PC

Sonic Origins est sorti le 23 juin et a été développé par SEGA. Compilation remasterisée (lol) comprenant Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD. Franchement, on préfère encore les tortues ninja... Plus d'infos → Dispo sur PC/PS5/PS4/XBX/XB1/NS

Petit coup de projo cette semaine sur un titre qui arrivera pour la rentrée prochaine, donc après nos longues vacances d'été bien méritées (ou pas), à savoir The Lord of the Rings: Gollum. Comme son nom l'indique, ce titre mettra en scène le personnage de Gollum, tiré du roman Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Les événements prendront place entre la découverte de l'Anneau unique par Gollum et les événements relatés dans Le Seigneur des Anneaux. Gollum devra donc s'échapper de la tour de Barad-dûr (l'une des deux tours initiales illustrant le volet Les Deux Tours d'ailleurs, en témoigne la toute première ébauche de couverture du roman fournie par Tolkien en 1954, avant de laisser sa place à Minas Morgul et la tour d'Orthanc...), où il est emprisonné et torturé, et où il vend par la même occasion la mèche vis-à-vis de la Comté. Bref, ça fera plaisir aux amateurs.

Et sinon au niveau jeu vidéo en lui-même, on part sur un genre d'infiltration doublé d'aventure et d'un peu d'action, du bon vieux jeu solo en somme. Deadelic est en charge de développer la bête et c'est Nacon qui s'occupe de l'édition. Nacon qu'on retrouvais déjà en tant qu'éditeur du dernier volet de la série Styx sorti en 2017. Vous voyez où on veut en venir, ça sent le Styx-like. Toujours est-il que peu d'informations ont été mise à disposition des intéressés, donc on se contentera de vous refourguer un trailer/teaser, sans oublier de préciser que le titre sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One et Windows le 1er septembre prochain, et un peu plus tard cette année (en théorie) sur Nintendo Switch. Bande de stupides Hobbits joufflus !

