Un peu comme dans les séries cultes comme Les Feux de l'Amour, où certains héros meurent deux fois sans que l’on comprenne pourquoi il est revenu à la vie, l'E3 2022 vit la même chose. En janvier, il était annoncé comme annulé, en plein boum de COVID Omicron, mais apparemment les organisateurs avaient un espoir. Il vient de retomber à l'eau une seconde fois, le salon est donc définitivement enterré pour cette année encore.

Pour autant, s'il n'y aura pas d'E3, il est impensable qu'on n'ait rien à se mettre sous la ratoune concernant l'univers vidéoludique. Et effectivement, Geoff Keighley a annoncé l'arrivée du Summer Game Fest en juin 2022, qui aura donc la tâche de se substituer à l'E3, à moins que celui-ci existe en version dématérialisée, ce qui n'a, pour l'heure pas été confirmé ni infirmé par les organisateurs. Il y aura prochainement plus de détail sur ce Summer Game Fest, mais il parait que le lancement sera spectaculaire. Et surtout, on sent bien que l'ancien animateur de GameTrailers et GT4tv.com cherche à devenir calife à la place du calife ! Pour en revenir aux annonces qui pourraient y être faites, on y verrait bien un peu d'Elder Scrolls, ou de GTA 6, enfin des jeux à fort potentiel. Lequel aimeriez-vous voir annoncé ou dévoilé ?