no ragotz

L'Agent 47 est de retour dans Hitman 3. Le chauve qui fait de l'ombre aux ténors de la team CDH va devoir trouver de nouvelles méthodes pour remplir ses contrats et éliminer ses cibles sans se faire prendre. Ou presque.. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début de la séance à 17h