Voilà un petit prix intéressant sur ce SSD d'entrée de gamme de chez Crucial. Le BX500 en version 1 To est à 89,99 € actuellement. Il embarque un contrôleur DRAMless Silicon Motion SM2258XT et 1 To de NAND TLC 96 couches Maison. Concernant les performances, il est annoncé pour débiter jusqu'à 540/500 Mo/s en lecture et écriture séquentielle, tandis que les accès aléatoires se feront à raison de 45K/90K IOPS en lecture et en écriture. Modèle d'entrée de gamme oblige, il est garanti 3 ans ou 360 To d'écriture totale (environs 330 Go d'écriture par jour).