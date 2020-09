Attention, ceci n'est pas un remaster, c'est un remake. Mafia: Definitive Edition se veut donc tout nouveau bien que reprenant évidemment la trame du premier jeu Mafia sorti en 2002 et développé alors par Illusion Softworks, le remake étant développé quant à lui par Hangar 13 et édité par 2K Games. Après cette courte présentation, il est temps de passer au jeu du jour, ou plutôt au double jeu car il y a un jeu dans le jeu. Ça paraît compliqué écrit comme ça, mais vous allez vite comprendre en regardant la vidéo (ou en relisant le titre de ce billet si vous avez un brin d'intuition).

Et pour réaliser ladite vidéo, nous avons sollicité une fois de plus la RTX 2080 Gaming OC qui équipe notre bécane de test et qui sert d'étalon pour tous les Comptoiroscopes qu'on vous propose au Comptoir. Du coup, on vous met le preset grahpique à fond (Max) et on le baisse au mini par la suite (Min), en 4K UHD, et on compare les deux pour voir si on a affaire à un portage console dans les règles de l'art ou si les dev ont fait l'effort de penser au pécéistes. Malheureusement, c'est la première option qui semble être avérée ici, tant les variations sont minimes entre les presets, y compris au niveau du frame rate, même si on s'en doutait au vu des insignifiantes différences graphiques. Ça n'enlève rien au titre et à l'intérêt de ce remake qui surclasse l'original, mais c'est dommage quand même.