S04E17 • 20 avril - 26 avril 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Cloudpunk est sorti jeudi 23 avril et a été développé par Ion Lands. Vous incarnez une livreuse dans la mégalopole de Nivalis, et vous bossez pour Cloudpunk, une boîte pas forcément très nette. Ambiance cyberpunk un poil noire, pluie incessante, courses urgentes, de quoi vous impliquer toujours plus dans le scénario du jeu. La page Steam...

Iratus: Lord of the Dead est sorti de son early access jeudi 23 avril et a été développé par Team Unfrozen. Bon, cette fois vous incarnez le méchant, un nécromancien, et vous allez devoir tout faire pour atteindre la surface et buter les humains. Mais auparavant, il faudra user de stratégie car nous avons là un sympathique RPG au tour par tour. Le site du jeu...

MotoGP 20 est sorti jeudi 23 avril et a été développé par l'incontournable Milestone. Comme chaque année, voici la nouvelle mouture du jeu de bécanes made in Italy, toujours plus réaliste, toujours plus beau... Mais les avis très positifs sur Steam laissent à penser que cet opus n'est pas dégueu, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Le site du jeu...

Predator: Hunting Grounds est sorti vendredi 24 avril et a été développé par IllFonic. Jeu asymétrique en vue à la 3e ou 1re personne (Predator ou Humain), dont le contexte se prête plutôt bien à l'exercice puisqu'un Predator va devoir affronter une équipe de 3 gaillards. Peu de changements depuis la bêta, avec un Predator chassé plutôt que chasseur. Dispo EGS, pas Steam. Le site du jeu...

Trials of Mana est sorti vendredi 24 avril et a été développé par Square Enix. Le voilà enfin, le remake de Trials of Mana aka Secret of Mana 2 aka Seiken Densetsu 3... Il fait oublier les déboires du remake de Secret of Mana il y a deux ans et parvient totalement à nous embarquer dans cette épopée typique du J-RPG. Voir du gameplay...

XCOM: Chimera Squad est sorti vendredi 24 avril et a été développé par Firaxis Games. Petit standalone de la franchise XCOM, on garde le même principe du jeu de stratégie/combat au tour par tour, avec cette fois des tours entremêlés et de nouveaux agents, dont des extra-terrestres. L'histoire prend place après les évènements de XCOM 2. Le site du jeu...

• Focus

Alors là, attention les yeux car Fast & Furious Crossroads arrive en trombe. Et si on vous dit de faire attention, c'est que visuellement, ça picotte, et pas qu'un peu. De la modélisation des personnages aux animations foireuses, en passant par un scénario digne de... bah de Fast & Furioius en fait, mais à la limite ça ce n'est pas trop grave, vu le titre du jeu on se doutait que ça serait du même acabit. Bref, on a là un jeu développé par Slightly Mad Studios, le studio derrière les très bons Project Cars, mais qui démontre quelques lacunes techniques en ce qui concerne certains aspects autres que les véhicules.

Le jeu sera orienté course de bolides et action, ça va de soi, et on a en réalité assez peu d'info sur le gameplay, rien n'a vraiment fuité et entre nous, ça pue un peu de la raie (tracée)... On embraye en vous précisant que le titre sortira sur PC, PS4 et Xbox One le 22 mai prochain, et on a hâte. Ah et pour ceux qui se poseraient la question, oui, le trailer saccade, ça ne vient pas de chez vous, mais quitte à rester dans le troll autant y aller pied au plancher. Vroum.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Hollow Knight

Pour participer, soyez inscrit au CDH et laissez un ragot en rapport ce Gamotron.

Doublez vos chances en suivant (bouton "❤ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 1er mai à 20h.