En pleine période de confinement, on vous propose un petit voyage sur l'île de Man avec TT Isle of Man Ride on the Edge 2. Ce n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle mouture du jeu basé sur la célèbre compétition Tourist Trophy organisée chaque année depuis 1907 sur cette magnifique île anglo-saxonne. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

début du live vers 17h