Live Twitch • The Last of Us Remastered (Grounded)

Un grande aventure nous attend dans The Last of Us Remastered, en tout cas pour tous ceux qui n'ont pas pu profiter du jeu sur PS3 en son temps, ni même sur PS4 dans cette version remasterisée qu'on vous propose aujourd'hui. De grands moments d'action et d'émotion en perspective (et à 60 fps) avec une nouvelle partie en mode Réaliste (Grounded) ! N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui à partir de 17h