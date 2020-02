Nouvelle semaine, nouveau point sur les jeux qui ont cartonné en une semaine chrono. On démarre comme d'habitude avec les meilleures ventes physiques selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels et de Loisirs) et son petit décalage d'une semaine, et on enquille généreusement avec les 10 meilleures ventes par revenus de chez Steam (incluant donc DLC et autres micro-transactions).

Top Ventes du S.E.L.L. Semaine 02 Semaine 01 # PC PS4 Xbox One PC PS4 Xbox One 1 Farming Simulator 19 Call of Duty : Black Ops 4 Call of Duty : Black Ops 4 Farming Simulator 19 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 2 Les Sims 4 : Édition Standard Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Les Sims 4 : Édition Standard FIFA 19 Assassin's Creed Odyssey 3 Football Manager 2019 FIFA 19 Assassin's Creed Odyssey Football Manager 2019 Call of Duty : Black Ops 4 Call of Duty : Black Ops 4

Une tristesse sans nom, voilà qui résume une fois de plus ce classement hebdomadaire des ventes physiques. À part BO4 qui a bouffé du lion, le reste est vu, revu et archi re-revu...

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 03 Semaine 02 1 PlayerUnknown's Battlegrounds PlayerUnknown's Battlegrounds 2 Resident Evil 2 Resident Evil 2 3 My Time at Portia Survirov Pass: Vikendi (DLC) 4 Survirov Pass: Vikendi (DLC) Tales of Vesperia: Definitive Edition 5 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 6 Resident Evil 2 Atlas 7 Rise of the Tomb Raider Raft 8 Monster Hunter: World Monster Hunter: World 9 Ace Combat 7: Skies Unknown Insurgency: Sandstorm 10 Raft Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Year 4 Pass (DLC)

Les ventes par revenu chez Steam sont un peu moins morribondes, c'est déjà ça. RE2 se fait vraiment désirer, alors que Tales of Vesperia est expulsé au profit d'un Ace Combat 7 plus timide (et dont la sortie PC est prévue apour le 1er février, rappelons-le). Notons l'admirable performance de My Time at Portia qui sort glorieusement de son early access.